Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть Олимпийские игры — 2024

27 июля в Париже стартует олимпийский теннисный турнир. Соревнования пройдут на грунте на стадионе «Ролан Гаррос».

Букмекеры принимают ставки на победителя женского турнира в одиночном разряде. Шансы россиянки Мирры Андреевой оценили коэффициентом 20.00. 17-летняя теннисистка в этом году дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» на этих же кортах, поэтому имеет все предпосылки удивить всех и на Олимпиаде.

Главным фаворитом считают представительницу Польши Игу Свёнтек. Поставить на её победу можно за 1.57. В числе претендентов также американка Кори Гауфф (7.00) и Елена Рыбакина из Казахстана (11.00). На Барбору Крейчикову из Чехии, которая только что выиграла Уимблдон, можно сделать ставку с коэффициентом 14.00.

Как и на Андрееву, за 20.00 предлагают поставить на итальянку Ясмин Паолини, Маркету Вондроушову из Чехии и китаянку Чжэн Цинвэнь.