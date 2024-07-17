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«Гент» — «Лилль»: прогноз на матч

«Гент» — «Лилль»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Гент» — «Лилль».

Ставка: обе забьют за 1.52.

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«Гент» показывает неплохой футбол в последних матчах. Подготовка к новому сезону проходит невыразительно, да и поистине сильных соперников у «буйволов» пока не было. Они крупно победили «Мерелбеке» (5:0), АЕК (1:0), но также уступили афинскому клубу со счётом 1:2 и проиграли «Вестерло» (0:1).

«Лилль» минувший сезон Лиги 1 завершил на четвёртой строчке. В межсезонье команда заключила контракт с Этаном Мбаппе, который является братом Килиана. Футболисту пока только 17 лет, и неизвестно, на что он способен. «Доги» уже победили в товарищеских встречах «Дейнзе» (3:1) и сыграли вничью с «Мехеленом» (1:1). Судя по результатам, защита не самая сильная их сторона.

Мы предлагаем поставить в этой встрече на «обе забьют» с коэффициентом 1.52. Пока «Лиллю» с трудом даются контрольные встречи. «Буйволы» же горят желанием продемонстрировать свою силу с таким непростым соперником.

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