«Ростов» — ЦСКА: ставки букмекеров на матч чемпионата России

«Ростов» и ЦСКА сыграют 20 июля в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало запланировано на 20:00 мск.

В минувшем розыгрыше РПЛ команды сыграли вничью со счётом 3:3 в Ростове-на-Дону, а в Москве ЦСКА добился победы со счётом 2:0.

Букмекеры отдают преимущество красно-синим. Ставки на победу подопечных Марко Николича принимаются с коэффициентом 2.37: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2370 рублей.

Заключить пари на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 3.00, ничья идёт за 3.70.

Если ЦСКА победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 4.30. Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 1.80, тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.15.