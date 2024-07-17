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«Ростов» — ЦСКА: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ, прогнозы букмекеров

«Ростов» — ЦСКА: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ, прогнозы букмекеров
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20 июля в Ростове-на-Дону состоится матч 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.37. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева поля, сыграет коэффициент 1.30. Гол армейцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место в РПЛ. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 на шестой позиции, после чего команда сменила тренера: вместо Владимира Федотова назначили Марко Николича.

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