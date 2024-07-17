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«Оренбург» — «Спартак»: кто фаворит в матче 1-го тура РПЛ, ставки и коэффициенты

«Оренбург» — «Спартак»: кто фаворит в матче 1-го тура РПЛ, ставки и коэффициенты
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«Оренбург» и московский «Спартак» сыграют 21 июля в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В минувшем сезоне чемпионата России по футболу «Спартак» обыграл «Оренбург» на своём поле со счётом 3:2. В Оренбурге команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фаворитом считается «Спартак». Поставить на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 2.10: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Заключить пари на победу «Оренбурга» можно за 3.40, ничья идёт за 3.90.

Букмекеры ждут от команд высокой результативности: на тотал больше 2.5 гола дают 1.80, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.17.

Коэффициент на победу «Спартака» в каждом из таймов — 6.50.

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