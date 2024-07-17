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«Динамо» — «Факел»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ, прогнозы и ставки

«Динамо» — «Факел»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ, прогнозы и ставки
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Московское «Динамо» и «Факел» сыграют 20 июля в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало запланировано на 20:00 мск.

В минувшем розыгрыше РПЛ команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Москве и 1:1 в Воронеже.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На этот раз явным фаворитом идёт «Динамо». Ставки на победу подопечных Марцела Лички принимаются с коэффициентом 1.60: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1600 рублей.

Заключить пари на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 6.20, ничья идёт за 4.20.

Если «Динамо» победит с разницей в два мяча или более, зайдёт коэффициент 2.55. Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 1.95, тотал меньше 2.5 гола также идёт за 1.95.

«Динамо» в минувшем сезоне РПЛ стало третьим, упустив чемпионство в последнем туре. «Факел» завершил сезон на 11-й позиции.

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