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«Крылья Советов» — «Зенит»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ, ставки и прогнозы

«Крылья Советов» — «Зенит»: кто фаворит матча 1-го тура РПЛ, ставки и прогнозы
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20 июля в Самаре состоится матч 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами действующих чемпионов России: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Успех самарцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.93. Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.63. Гол зенитовцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

«Зенит» в минувшем сезоне выиграл очередное чемпионство, а на днях завоевал Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2). «Крылья Советов» завершили прошлый сезон на девятой позиции.

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