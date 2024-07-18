«Пари НН» — «Рубин»: ставки букмекеров на матч

«Пари Нижний Новгород» и казанский «Рубин» сыграют 22 июля в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится в Нижнем Новгороде, начало — в 22:00 мск.

В минувшем сезоне «Пари НН» дважды оказался сильнее в очных встречах: 2:1 в Нижнем Новгороде и 1:0 в Казани.

На этот раз аналитики также отдают преимущество хозяевам поля. Заключить пари на победу «Пари НН» предлагается с коэффициентом 2.60: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2600 рублей.

Шансы «Рубина» оценены в 2.93, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

На тотал больше 2.5 гола дают 2.30, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.67. Волевая победа нижегородцев оценена в 12.2, а волевая победа казанского «Рубина» — в 12.9.