«Тобол» — «Ружомберок»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Тобол» — «Ружомберок».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.

«Тобол» рассчитывал пройти отборочный турнир и поиграть в еврокубках. Но, несмотря на уровень «Ружомберока», который немного ниже, проиграл с разгромным счётом 2:5. Дома и стены помогают, но как отыграть такой дефицит? Насколько это возможно? Если вспомнить минувший сезон, то в квалификации «комбайнёры» были хороши при своих трибунах. Да и в целом дома «Тобол» проиграл только один из девяти последних матчей во всех турнирах.

«Ружомберок» удивил в первом матче отбора Лиги Европы. Он забил пять мячей. Причём считалось, что у «комбайнёров» было преимущество, ведь они вошли во вкус и чемпионат Казахстана уже идёт. А вот словацкий клуб пока готовится к новому розыгрышу, проводя товарищеские встречи. Успех обязательно придаст сил «Руже».

«Тоболу» придётся рисковать, стремиться отыграть отставание в три мяча, поэтому мы ожидаем матч, который будет насыщен событиями. Вероятнее всего, нас вновь ждёт большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75.