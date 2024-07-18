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«Зиря» — «Шериф»: прогноз на матч Лиги Европы

«Зиря» — «Шериф»: прогноз на матч Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Зиря» — «Шериф».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

Азербайджанский клуб «Зиря» приятно удивил в первом матче с «Шерифом», одержав победу со счётом 1:0. Мало кто мог подумать, что «орлам» удастся оказаться сильнее команды, которая часто шумела на евроарене. Причём «осы» провели огромное количество атак, нанесли 12 ударов в сторону ворот, но попались на контратаке. Всего один удар «Зири» за весь матч оказался голевым.

Обидно пропускать от заведомо уступающего в классе соперника, да ещё и за две минуты до конца основного времени. Теперь задача у «орлов» простая — сдерживать нападение жёлто-чёрных и стараться отыграть «на ноль». Сильная сторона «Зири» — это как раз защита. В минувшем сезоне клуб пропустил всего 22 мяча в 36 встречах.

«Шерифу» придётся приложить максимум усилий в нападении, чтобы сохранить надежду на выход в следующий раунд. «Осы» остаются гегемонами чемпионата Молдавии и неоднократно показывали красивый футбол в еврокубках. Их цель — квалификация в Лигу Европы. Но пока она под угрозой.

Жёлто-чёрные будут отчаянно пытаться избежать вылета, но мы считаем, что «Зиря» сможет в очередной раз сдержать нападение «ос». Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.70.

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