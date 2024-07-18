«Пафос» — «Эльфсборг»: прогноз на матч Лиги Европы с коэффициентом 3.20

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Пафос» — «Эльфсборг».

Ставка: «Эльфсборг» победит за 3.20.

«Пафос» подходил к первой встрече квалификации Лиги Европы в отличном тонусе. Команда шла на серии из девяти матчей без поражений во всех турнирах. Однако она выглядела не лучшим образом и разгромно проиграла «Эльфсборгу» со счётом 0:3. Теперь, уже на домашнем стадионе, кипрскому клубу необходимо реабилитироваться. Задача, откровенно говоря, непосильная.

Сезон для «Эльфсборга» уже давно стартовал. Перед игрой с «Пафосом» он одержал победу в первенстве над «Броммапойкарной» (3:0). Победив в отборе Лиги Европы, «элегантные» выиграли у «Хеккена» со счётом 5:3. Таким образом, «жёлтые» демонстрируют нешуточную активность в атаке. Поэтому мы не считаем, что шведский клуб уйдёт в оборону и будет удерживать уже имеющееся преимущество. Он не из таких.

«Пафосу» нужно побеждать с разницей минимум в три мяча. Мы не можем поверить в подобный сценарий, учитывая классные показатели «Эльфсборга» в нападении. В трёх последних встречах во всех турнирах он забил 11 мячей. Мы считаем, что «жёлтые» вновь одержат победу, воспользовавшись желанием кипрского клуба отыграться. Ставки на победу «Эльфсборга» принимают за 3.20.