ЦСКА в сезоне-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на выступления команды в РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на выступления ЦСКА в новом сезоне РПЛ.

Ставка: ЦСКА финиширует в топ-4 РПЛ за 1.70.

За два года с Владимиром Федотовым армейцы добыли серебряные медали и Кубок России. Однако прошлый сезон получился не самым удачным: шестое место РПЛ и вылет в полуфинале Кубка. А потому со специалистом расстались. Новым главным тренером стал Марко Николич, который знаком российским болельщикам.

Красно-синие успели усилить атаку. Даже если Фёдор Чалов дождётся трансфера, у тренерского штаба, куда попал и работавший ранее главным тренером Алексей Березуцкий, появились Рифат Жемалетдинов и Секу Койта. Также вернулись из аренд Адольфо Гайч и Кристиян Бистрович. Обоим наверняка дадут новый шанс.

Ещё один момент — умение Марко Николича давать результат без раскачки. После короткого пребывания в «Олимпии» в 2016 году серб вернулся в «Партизан» и с ходу выиграл чемпионат с Кубком. В 2017 году перешёл в «МОЛ Фехервар» и снова взял золотые медали в дебютном сезоне. Дальше был сезон в «Локомотиве», с которым удалось поднять над головой Кубок России.

Да даже «Шабаб Аль-Ахли» за 11 месяцев работы с Николичем сумел выиграть трофей — Суперкубок ОАЭ. Конечно, претендовать на победу в чемпионской гонке с «Зенитом» будет трудно даже с таким бэкграундом. Однако заползти в топ-4 вполне возможно. Особенно учитывая, что «Локомотив» и «Краснодар» потеряли важных игроков. А это конкуренты!