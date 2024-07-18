Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: прогноз «Чемпионата» на бой 20 июля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев.

Ставка: победа Минеева за 1.39.

«Исмаилов до мозга костей борец, но с боксом он знаком хорошо. Его было много в жизни Магомеда. В ринге у Лысого хищника будет несколько преимуществ. Он больше и лучше двигается, чем Минеев, классно умеет сокращать и чувствовать дистанцию, а также обладает хорошей защитой.

В последнем поединке с Минеевым местами Исмаилов был лучше. Лицо Волжанина сильно пострадало. Будь у Магомеда больше выносливости, он бы довёл дело до победы. Тот бой состоялся три года назад, и с тех пор дыхалка Лысого хищника стала только хуже. А что вы хотели? Возраст.

Минеев на четыре года моложе. У него больше скорости в ударах, гораздо лучше выносливость и стойкость. Складывается ощущение, что у Владимира стальная челюсть. Сколько он пропускает ударов, но всё равно остаётся на ногах, дожидается ошибки или пока соперник выдохнется, а затем побеждает.

Начало встречи наверняка останется за Исмаиловым, но долго у него держать высокий темп точно не получится. В какой-то момент невыключаемый Минеев перехватит инициативу и либо отправит Магомеда в нокаут, либо доведёт дело до победы по очкам.

Заключить пари на победу Волжанина можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Владимир моложе, быстрее, выносливее и лучше в ударке. Пусть он менее подвижен и хорош в чувстве дистанции, но эта разница сойдёт на нет, когда Магомед Исмаилов устанет».