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«Ислочь» — «Ла Фиорита»: ставка Людаса Румбутиса на матч отбора Лиги конференций

«Ислочь» — «Ла Фиорита»: ставка Людаса Румбутиса на матч отбора Лиги конференций
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Известный белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Ислочь» — «Ла Фиорита».

Ставка: победа «Ислочи» с форой (-1.5) за 1.98.

«Ислочь» сейчас на ходу. В Беларуси идёт чемпионат, команда находится в хорошем функциональном состоянии. Не думаю, что «Ла Фиорита» способна создать «Ислочи» серьёзные проблемы. Слишком разнится класс команд. В первой игре у «Ислочи» было большое преимущество, прежде всего по ударам. Единственное, в чём наша команда уступила сопернику, — чаще фолила.

Перед стартом еврокубковой кампании «Ла Фиорита» играла официальный матч 25 мая. Команде явно не хватает игровой практики. Не думаю, что за неделю с момента предыдущей встречи с «Ислочью» клуб из Сан-Марино станет сильнее. Не стоит забывать, что футбол в этой стране находится на полулюбительском уровне. Перед «Ла Фиоритой» не ставится больших задач.

Лига конференций . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 июля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ислочь
Минский район, Беларусь
Не начался
Ла Фиорита
Монтеджардино, Сан-Марино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ислочи» возникли проблемы с логистикой: из Сан-Марино в Венгрию наша команда добиралась на автобусе. Но, думаю, у футболистов будет время восстановиться. «Ислочь» уверенно пройдёт в следующий круг. Мой прогноз — победа «Ислочи» с форой (-1.5)», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».

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