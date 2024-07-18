«Ислочь» — «Ла Фиорита»: ставка Людаса Румбутиса на матч отбора Лиги конференций

Известный белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Ислочь» — «Ла Фиорита».

Ставка: победа «Ислочи» с форой (-1.5) за 1.98.

«Ислочь» сейчас на ходу. В Беларуси идёт чемпионат, команда находится в хорошем функциональном состоянии. Не думаю, что «Ла Фиорита» способна создать «Ислочи» серьёзные проблемы. Слишком разнится класс команд. В первой игре у «Ислочи» было большое преимущество, прежде всего по ударам. Единственное, в чём наша команда уступила сопернику, — чаще фолила.

Перед стартом еврокубковой кампании «Ла Фиорита» играла официальный матч 25 мая. Команде явно не хватает игровой практики. Не думаю, что за неделю с момента предыдущей встречи с «Ислочью» клуб из Сан-Марино станет сильнее. Не стоит забывать, что футбол в этой стране находится на полулюбительском уровне. Перед «Ла Фиоритой» не ставится больших задач.

У «Ислочи» возникли проблемы с логистикой: из Сан-Марино в Венгрию наша команда добиралась на автобусе. Но, думаю, у футболистов будет время восстановиться. «Ислочь» уверенно пройдёт в следующий круг. Мой прогноз — победа «Ислочи» с форой (-1.5)», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».