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Эксперты назвали фаворита АПЛ в сезоне-2024/2025

Эксперты назвали фаворита АПЛ в сезоне-2024/2025
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Приближается старт европейского клубного сезона. Внимание болельщиков по всему миру будет приковано к чемпионату Англии, а букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у действующего чемпиона — «Манчестер Сити». Сделать ставку на команду Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 2.20. Главным конкурентом «горожан» видят «Арсенал», на «канониров» принимают ставки за 3.00.

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