Эксперты назвали фаворита АПЛ в сезоне-2024/2025

Приближается старт европейского клубного сезона. Внимание болельщиков по всему миру будет приковано к чемпионату Англии, а букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у действующего чемпиона — «Манчестер Сити». Сделать ставку на команду Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 2.20. Главным конкурентом «горожан» видят «Арсенал», на «канониров» принимают ставки за 3.00.

Вероятность чемпионства «Ливерпуля» под руководством Арне Слота оценили котировкой 9.00, а на успех «Челси», который возглавил Энцо Мареска, дают 15.00. Если Эрик тен Хаг наконец-то завершит перестройку в «Манчестер Юнайтед» и приведёт клуб к чемпионству, сыграет коэффициент 20.00. Замыкает шестёрку претендентов «Тоттенхэм», на успех «шпор» дают коэффициент 25.00.