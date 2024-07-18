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Эксперты назвали претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ-2024/2025

Эксперты назвали претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ-2024/2025
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20 июля стартует чемпионат РПЛ. Букмекеры принимают ставки на лучшего бомбардира в новом сезоне.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у форварда «Зенита» Матео Кассьерры. Сделать ставку на его успех можно с коэффициентом 3.50.

Шансы нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и армейца Фёдора Чалова оценили одинаковой котировкой 6.00. С таким же коэффициентом предлагают поставить и на динамовца Константина Тюкавина.

За 15.00 можно поставить на спартаковцев Александра Соболева и Виллиана Жозе. Вероятность того, что лучшим снайпером станет Эдуард Сперцян из «Краснодара», оценили в 20.00.

Коэффициентом 25.00 оценили шансы выиграть гонку бомбардиров Антона Заболотного, который в межсезонье перебрался из ЦСКА в «Химки», Мирлинда Даку из «Рубина» и зенитовца Ивана Сергеева.

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