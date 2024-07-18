«Ахмат» — «Краснодар»: ставки и коэффициенты на матч 1-го тура РПЛ, кто фаворит

21 июля в Грозном состоится матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.26. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Прямую трансляцию игры «Ахмат» — «Краснодар» можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол грозненцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

«Краснодар» завершил прошлый сезон на втором месте. В ходе чемпионата команда сменила тренера: Мурад Мусаев занял место уволенного Владимира Ивича. «Ахмат» пережил сразу две смены наставника: за прошлый сезон клубом из Грозного успели поруководить Сергей Ташуев, Мирослав Ромащенко и Магомед Адиев. «Ахмат» занял 10-е место в РПЛ.