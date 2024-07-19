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Исмаилов — Минеев 3: букмекеры назвали фаворита боя

Исмаилов — Минеев 3: букмекеры назвали фаворита боя
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20 июля в Москве состоится бой по правилам бокса, в котором померяются силами Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Начало поединка — не ранее 22:00 мск.

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Это уже третья встреча между спортсменами, но две предыдущие проходили по правилам смешанных единоборств. В 2018 году была ничья раздельным решением судей, а в 2021 году Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Владимиру Минееву. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.39. Это примерно 65% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1390 рублей.

Шансы Магомеда Исмаилова аналитики оценили коэффициентом 3.85 (25%). При этом поставить на ничью можно за 10.0 (10%).

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