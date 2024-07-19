«Аякс» — «Олимпиакос»: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Аякс» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 3.75.

Для «Аякса» важно как следует подготовиться к новому сезону и квалификации в еврокубки. Поэтому у клуба очень плотный график. Вчера он выиграл у «Аль-Васла» со счётом 2:1, а сегодня уже встретится с «Олимпиакосом».

Если оценить предсезонную подготовку нидерландского клуба в целом, то она неплохая. Первую товарищескую встречу «Аякс» проиграл «ПЕК Зволле» (0:1), но затем собрался и победил «Сент-Трюйден» (4:0) и «Рейнджерс» (2:1).

«Олимпиакос» получил ещё большую популярность из-за минувшего сезона в Лиге конференций. Он стал чемпионом, в финале победив «Фиорентину» 1:0 (1:0 д. вр.). Для греческого клуба это огромный праздник. Теперь нельзя падать уровнем ниже. Но предсезонная подготовка для красно-белых только начинается, и пока не ясно, на что они способны.

Мы предполагаем, что «Аяксу» будет сложно играть второй матч подряд. Наверняка последует большая ротация, будут произведены изменения в составе. Если нет, то скажется усталость. Предлагаем поставить на победу «Олимпиакоса» за 3.75.