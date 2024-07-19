«Слайго Роверс» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата» на контрольный матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Слайго Роверс» — «Эвертон».

Ставка: победа «Слайго Роверс» с форой (+2) за 1.77.

«Эвертон» ожидает первая игра после завершения сезона АПЛ. Подготовка только начинается для «ирисок». А вот «Слайго Роверс» уже вовсю проводит матчи первенства Ирландии.

«Ириски» пытаются укрепить состав. Они уже приобрели Илимана Ндиайе из «Марселя», а также Тима Айрогбунама из «Астон Виллы». Всё это для улучшения атаки. А вот потеря защитника Бена Годфри наверняка ощущается. В минувшем сезоне «Эвертон» занял 15-е место в таблице АПЛ, и это не его уровень. Посмотрим, получится ли поднять планку.

«Слайго Роверс» выйдет на поле в приподнятом настроении. Он одержал три победы кряду в чемпионате Ирландии. Победили «красные» во встречах со «Слайго Роверс» (2:0), «Дерри Сити» (2:1) и «Богемиансом» (2:0). Пока команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка в 24 встречах.

Мы бы не стали сразу делать из «Слайго Роверс» аутсайдера. Всё-таки команда на ходу, она уже проводит официальные матчи, знает, чего хочет в этом сезоне. Да и тактика поставлена. «Эвертон» наверняка ждут изменения, а значит, качество его игры заметно просядет. Оно и так было не лучшим в минувшем сезоне. Предлагаем ставку на победу «Слайго Роверс» с форой (+2) за 1.77.