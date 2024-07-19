«Фиорентина» — «Реджана»: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру 19 июля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Фиорентина» — «Реджана».

Ставка: победа «Фиорентины» и ТБ 2.5 мяча за 1.75.

«Фиорентину» ждёт уже второй товарищеский матч во время предсезонной подготовки. Первый она провела со своим дублем и выиграла с разгромным счётом 5:2. Минувший розыгрыш Серии А «фиолетовые» завершили на восьмой строчке, получив право выступать в Лиге конференций. Поэтому нужно пройти хорошую подготовку к предстоящему сезону.

Для «Реджаны» этот матч будет первым после завершения сезона. Команда выступает в Серии В и больших успехов там не достигла. Минувший розыгрыш она завершила на 11-й строчке. Вряд ли у «Фиорентины» возникнут проблемы с середняком второго по значимости дивизиона Италии. Предлагаем поставить на победу «фиолетовых» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.