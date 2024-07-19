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«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Сергея Дурасова на матч 1-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Сергея Дурасова на матч 1-го тура РПЛ
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 3.20.

«Крылья Советов» в контрольных матчах выглядели неубедительно, всего одна победа над «Соколом», от которой отталкиваться точно не стоит. А «Зенит», кажется подходит к сезону в оптимальной форме, да и осечки прошлого сезона ещё в памяти, включаться нужно сразу.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По матчу за Суперкубок провалов в обороне не обнаружено, а перспективы в атаке очевидны. Если «Крылья» попытаются сыграть в свой футбол, вероятно, пропустят много. Предлагаю индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола за 3.20. Должны начать сезон ярко», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

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