«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Сергея Дурасова на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 3.20.

«Крылья Советов» в контрольных матчах выглядели неубедительно, всего одна победа над «Соколом», от которой отталкиваться точно не стоит. А «Зенит», кажется подходит к сезону в оптимальной форме, да и осечки прошлого сезона ещё в памяти, включаться нужно сразу.

По матчу за Суперкубок провалов в обороне не обнаружено, а перспективы в атаке очевидны. Если «Крылья» попытаются сыграть в свой футбол, вероятно, пропустят много. Предлагаю индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола за 3.20. Должны начать сезон ярко», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».