«Локомотив» — «Акрон»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 20 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 2.95.

«Российская Премьер-Лига возвращается с новым сезоном. В 1-м туре мы увидим игру новичка, «Акрона», против одного из претендентов на финиш на верхушке таблицы, «Локомотива». Если честно, не особо тут верю в успех тольяттинцев. В гостях у такого противника им будет очень тяжело.

«Локомотив» не так уж плохо завершил прошлый сезон РПЛ. Он был разным для команды, были успешные периоды, были и неудачные. Но почти всегда железнодорожники держались ближе к топ-5 таблицы, где в итоге и финишировали, выдав серию из четырёх побед.

Но вот летом серия подопечных Галактионова из побед прервалась: 0:1 от «Родины», 1:1 с «Партизаном» и 3:4 — с «Рубином». Хотя были и победы у команды: 2:1 с «Арсеналом» и 4:1 — с «Балтикой».

Тольяттинцы же хорошо подготавливаются к своему первому сезону в высшем дивизионе России. В четырёх товарищеских встречах у них четыре победы. Причём во всех из них команда ещё и много забивала — минимум по три мяча. Правда, все соперники у «Акрона» были не из России.

В прошлом розыгрыше Первой лиги коллектив сумел финишировать в зоне стыковых матчей. Затем его ждало тяжёлое противостояние с «Уралом», рвущимся сохранить прописку в РПЛ. Но это у екатеринбуржцев не получилось сделать — общий счёт за два матча 3:2 в пользу «Акрона».

Да, «Локомотив» летом попрощался с несколькими ветеранами, ушли Дзюба, Гильерме. Но что, наверное, более важное и влияющее на игру всей команды — её покинул Антон Миранчук. Пока что звёздных приобретений у железнодорожников не было. «Акрон» тоже больших сделок пока не совершал.

Я думаю, тяжело тут придётся «Акрону». РПЛ — это уже другой уровень. Тем более ему сразу же предстоит играть против топового соперника у него дома. Впрочем, это только старт сезона, и обе команды находятся в свежей форме. В таких условиях победа железнодорожников, испытывающих определённые проблемы в обороне, вряд ли будет сухой.

Ставлю на то, что «Локомотив» выиграет и обе команды забьют», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».