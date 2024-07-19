«Крылья Советов» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на игру РПЛ в Самаре, где покажут матч

20 июля в Самаре состоится матч 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами действующих чемпионов России: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Успех самарцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

В прямом эфире матч «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.93. Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.63. Гол зенитовцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

«Зенит» в минувшем сезоне выиграл очередное чемпионство, а на днях завоевал Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2). «Крылья Советов» завершили прошлый сезон на девятой позиции.