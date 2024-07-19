Эксперты назвали шансы «Акрона» избежать прямого вылета из РПЛ

20 июля стартует новый сезон в РПЛ. Одним из его дебютантов станет «Акрон» из Тольятти. Клуб сенсационно вышел в элиту российского футбола, переиграв в стыковых матчах «Урал».

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли новичку избежать прямого вылета из РПЛ в первом же сезоне. По оценкам аналитиков, «Акрону» будет очень непросто. Поставить на то, что клуб из Самарской области окажется на 15-й или 16-й позиции по итогам сезона, можно с коэффициентом 1.50. Сделать ставку на то, что «Акрон» будет выше, предлагают за 2.40.

На то, что новичок элиты совершит чудо и станет чемпионом в свой первый же год в РПЛ, принимают ставки с коэффициентом 7500.00.

В 1-м туре 20 июля «Акрон» на выезде сыграет с «Локомотивом».