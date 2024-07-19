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«Урал» — «Шинник»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги

«Урал» — «Шинник»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги
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20 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 2-го тура Первой лиги «Урал» — «Шинник». Начало игры запланировано на 12:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 1.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1600 рублей.

Успех ярославцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Урал» — «Шинник» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65.

Если забьют екатеринбуржцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол ярославцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

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