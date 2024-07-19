«Урал» — «Шинник»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Урал» — «Шинник», который состоится 20 июля.

Ставка: «Урал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.07.

«Урал» начал сезон с уверенной домашней победы. Он обыграл «Сочи» (2:0). Оранжево-чёрные подтверждают правильность идеи с отставкой Виктора Гончаренко. Под руководством Евгения Аверьянова команда воспряла духом. Она встала на путь исправления, сделав шаг в сторону возвращения в РПЛ.

Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что команда провела качественную подготовку летом, но первая победа ни о чём не говорит. Он подчеркнул, что необходимо закреплять игру и добиваться успеха в каждом матче. Хорошо бы и настрой сохранять.

Минувший сезон екатеринбуржцы тоже начали отлично, но потом последовал жуткий спад и затяжной кризис. Главная задача Аверьянова — не наступить на те же грабли, которые облюбовал Гончаренко. Нельзя допустить, чтобы в какой-то момент команда потеряла стимул и перестала верить в задумки тренера.

У «Шинника» с этим полный порядок. Команда полностью доверяет Дмитрию Черышеву. Несмотря на очень сильно ограниченные резервы, по итогам минувшего сезона команда финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Под занавес она набрала отменный ход.

Пережитая летом встряска состава выбила чёрно-синих из колеи. Клуб покинули несколько важных футболистов, им на замену были взяты в аренду или подписаны на правах свободного агента новые игроки. Пока что они не лучшим образом вписываются в рисунок игры Дмитрия Черышева.

В матче 1-го тура Первой лиги «Шинник» дома проиграл выступавшему в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России «Ротору» (0:1). Чёрно-синие чаще владели инициативой. Они выиграли по владению мячом, чаще создавали опасные атаки и нанесли больше ударов, в частности в створ. Всё оказалось тщетно.

С одной стороны, поражение незакономерно. С другой, «Шинник» уступил команде, даже обладающей ещё меньшими резервами, чем он. Чего тогда можно ожидать от встречи с «Уралом», комплектация состава которого лучше? Заключить пари на победу «Урала» и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.07.