«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч с коэффициентом 6.10

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: точный счёт 1:1 за 6.10.

Ростовчане при Карпине являются крайне неуступчивым соперником. При том факте, что подбор футболистов у них, мягко говоря, далёк от чемпионского. Например, от того же зенитовского. Среди самых дорогих игроков Данил Глебов и Даниил Уткин, а также довольно возрастные Максим Осипенко и Николай Комличенко.

Благо удалось усилиться ещё зимой. Прямо сейчас здорово проявляет себя Роналдо, да и остальные уже привыкли друг к другу и к тренерскому штабу. Также стоит сказать, что «Ростов» хорошо играет на своём поле. В прошлом сезоне чемпионата России клуб вошёл в четвёрку лучших по набранным очкам в домашних матчах.

Впрочем, у ЦСКА есть чем крыть. Армейцы усилили сразу несколько линий. Во-первых, главным тренером стал Марко Николич, а помогает ему Алексей Березуцкий. Этот дуэт выглядит многообещающе. Во-вторых, на случай ухода Фёдора Чалова теперь есть Секу Койта из «РБ Зальцбург» и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива».

В уме держим возвращение Адольфо Гайча и Кристияна Бистровича из аренд. Тренерский штаб захотел дать им ещё один шанс. Плюс теперь доступен крайний защитник Данил Круговой, который не играл ранее из-за контракта с «Зенитом». Обновлённые красно-синие наверняка захотят начать новый сезон с победы, а потому настрой будет соответствующий.

Вот мы и подошли к выбору ставки. А выбор банален. Оба клуба выглядят внушительно и заряженно перед стартом нового сезона, так что обязательно упрутся в результат. С учётом того, что погода в субботу вечером в Ростове-на-Дону будет совсем не футбольная (выше 30°С), ничья устроит всех. Вариант посмелее — 1:1.