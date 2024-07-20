БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — ЦСКА: прогноз букмекеров на матч РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: прогноз букмекеров на матч РПЛ
Комментарии

20 июля на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону состоится центральный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
«Ростов» — ЦСКА. Дебют устроит Марко Николича
«Ростов» — ЦСКА. Дебют устроит Марко Николича

Букмекеры не видят фаворита. Победа ростовчан оценивается коэффициентом 2.75, а на победу столичного клуба коэффициент варьируется в районе 2.65. И то и другое можно представить как чуть больше 35% вероятности. При этом ничья почти столь же вероятна — коэффициент 3.60 (около 27%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98.

Самый вероятный счёт, по мнению экспертов, может быть 1:1. Коэффициент на такое событие составляет 6.10, что приблизительно равно 16% вероятности.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Зенит». Осинькин испортит Семаку старт
«Крылья Советов» — «Зенит». Осинькин испортит Семаку старт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android