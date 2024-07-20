«Динамо» — «Факел»: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата России

Московское «Динамо» и «Факел» сыграют 20 июля в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало запланировано на 20:00 мск.

В минувшем розыгрыше РПЛ команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Москве и 1:1 в Воронеже.

На этот раз явным фаворитом идёт «Динамо». Ставки на победу подопечных Марцела Лички принимаются с коэффициентом 1.60: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1600 рублей.

Заключить пари на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 6.20, ничья идёт за 4.20.

Если «Динамо» победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 2.55. Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 1.95, тотал меньше 2.5 гола также идёт за 1.95.