«Локомотив» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» + тотал больше 1.5 гола за 1.84.

Железнодорожники летом больше потеряли, чем приобрели. Они расстались с многолетним лидером Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым, Артёмом Дзюбой и Максимом Глушенковым. Болельщики ждали, что последуют качественные замены, но клуб приобрёл только нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва и много молодёжи.

Тренеру предстоит проделать много работы. Благо он хорошо умеет раскрывать потенциал. Галактионов долго проработал наставником молодёжной сборной России. Этот опыт непременно пригодится. Среди новичков есть перспективные. Необходимо наставить их на правильный путь. Первый этап — освоение в лиге.

Для «Акрона» этот этап ещё более важен и труден. У «Локомотива» всего лишь появилось несколько незакрытых позиций, на которые будет пробоваться молодёжь. Клуб из Тольятти же впервые вышел в РПЛ. Знакомых с первенством футболистов в его составе можно по пальцам сосчитать.

Летом «Акрон» покинули практически все ведущие игроки. Пополнили состав клуба несколько легионеров и, опять же, молодёжь. Заур Тедеев с позитивом отреагировал на трансферы. Он отметил сильные стороны иностранцев и подчеркнул, что видит их лидерами команды.

Несмотря на глобальную перестройку состава, «Акрон» на удивление здорово провёл сборы. Он дважды победил «Антальяспор» (4:0 и 3:2), а ещё обыграл «Ениджами Агделен» (7:0) и «Хан-Тенгри» (5:2). Хотя делать выводы по сборам, конечно же, не стоит.

В РПЛ тольяттинцы пробрались не без труда и везения. Им пришлось отдать все силы для того, чтобы победить в стыках испытывающий очень большие проблемы «Урал». И с тех пор «Акрон» стал только менее привлекателен. Он претерпел слишком много перемен.

Тедеев выстраивает команду с нуля. У него может уйти много времени на отлаживание механизмов. Предлагаем заключить пари на то, что «Локомотив» победит и тотал будет больше 1.5 мяча, за коэффициент 1.84. Главное для Галактионова — не допустить недооценки соперника.