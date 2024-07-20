«Динамо» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» М — «Факел».

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.

В прошлом сезоне подопечные Марцела Лички неплохо справлялись с поставленными задачами и временами показывали действительно чемпионский футбол. Они трижды победили «Зенит» (с учётом Кубка России). Рисунок игры «Динамо» постоянно становится лучше. Наблюдается прогресс у игроков. Сезон-2023/2024 фантастически провёл Константин Тюкавин.

Ко встрече с «Факелом» Константин должен подойти в оптимальных кондициях. Чрезмерных нагрузок на сборах не было, но и совсем без игровой практики Тюкавин не сидел.

Назначение Игоря Черевченко воодушевило команду из Воронежа. После четырёх поражений подряд она сыграла вничью с «Сочи» (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Уралом» (0:0). Уступила «Локомотиву» (0:2), а победила «Ахмат» (2:0). В результате команда финишировала на 11-й строчке в турнирной таблице первенства.

Выяснилось, что Черевченко отлично подходит «Факелу». Он продолжает развивать корнями проросший в структуру клуба оборонительный футбол с быстрыми контратаками. «Зениту» воронежцы позволили нанести только четыре удара в створ. Для любой команды они неудобны.

Правда, есть оговорка. Крайне неудобны «огнеопасные» дома. Невероятная поддержка родных болельщиков очень им помогает. На выезде воронежцы весьма уязвимы. Они выиграли только 3 из 15 матчей минувшего розыгрыша чемпионата России в гостях и четыре раза сыграли вничью.

Летом состав «Факела» изменился значительно больше, чем комплектация «Динамо». Черевченко может потребоваться время на то, чтобы встроить новобранцев в свою систему. Многие из них совершенно незнакомы с ритмом РПЛ. Поставить на победу «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.