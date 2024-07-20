Букмекеры предсказали точный счёт матча «Локомотив» — «Акрон»

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«Локомотив» и «Акрон» сыграют 20 июля в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Явным фаворитом считается «Локомотив». Поставить на победу подопечных Михаила Галактионова предлагается с коэффициентом 1.55: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Заключить пари на победу «Акрона» можно за 6.50, ничья идёт за 4.40.

Букмекеры ждут от команд высокой результативности: на тотал больше 2.5 гола дают 1.75, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.20.

Если «Локомотив» выиграет с разницей в два мяча или более, зайдёт коэффициент 2.38.

Наиболее вероятный исход встречи — 1:0 в пользу «Локомотива» (7.20). За 7.30 идёт ничья 1:1.

На победу «Локомотива» со счётом 2:0 выставлен коэффициент 7.50. Чуть ниже оценена вероятность счёта 2:1 в пользу москвичей (8.00).