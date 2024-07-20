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«Крылья Советов» — «Зенит»: букмекеры предсказали точный счёт матча

«Крылья Советов» — «Зенит»: букмекеры предсказали точный счёт матча
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20 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

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Аналитики ожидаемо отдают предпочтение действующему чемпиону России «Зениту». Поставить на его победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности.

Успех «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 6.60 — около 15%. Ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 4.40 (чуть больше 20%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.92, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если голы будут забиты в обе стороны, сыграет коэффициент 2.02. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 1.80.

Самый вероятный исход — 1:0 в пользу «Зенита» (6.20). Следом идут победа сине-бело-голубых со счётом 2:0 (6.80) и ничья 1:1 (7.00).

Заключить пари на победу «Зенита» со счётом 2:1 предлагают за 8.20.

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