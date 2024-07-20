«Динамо» — «Факел»: прогноз «Чемпионата» на матч 20 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Факел».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Современный «Факел», конечно, всегда встаёт костью в горле у «Динамо». Однако на этот раз в Москве оказать должное сопротивление будет тяжело. За пять матчей в концовке прошлого сезона под руководством Игоря Черевченко воронежский клуб сумел забить всего три гола. И это не сильно похоже на то, как всё начиналось с Вадимом Евсеевым.

Важно также отметить, что пропускали воронежцы на финише тоже мало. Всего три раза. Тогда стояла задача остаться в лиге. Впрочем, начинать новый сезон предстоит с выезда, а последний выезд в прошлом Игорь Черевченко проиграл со счётом 0:2 — московскому «Локомотиву». Есть все шансы повторить результат.

«Динамо» вошло в тройку лучших по числу набранных очков в домашних матчах по итогам прошлого розыгрыша РПЛ. Просто так разгуливать с мячом на чужой половине поля воронежцам не дадут. Но и сами хозяева могут рассчитывать разве что на один-два гола, учитывая показатели «Факела» и результаты прошлых очных встреч.