Букмекеры предсказали точный счёт матча «Ростов» — ЦСКА

20 июля на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону состоится центральный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Победа ростовчан оценивается коэффициентом 2.75, а на победу столичного клуба коэффициент варьируется в районе 2.65. И то и другое можно представить как чуть больше 35% вероятности. При этом ничья почти столь же вероятна — коэффициент 3.60 (около 27%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98.

Самый вероятный счёт — 1:1. Коэффициент на такое событие составляет 6.10, что приблизительно равно 16% вероятности.

Победа ЦСКА со счётом 1:0 идёт за 8.90, а точный счёт 1:0 в пользу «Ростова» оценён в 9:10. Успех ЦСКА 2:1 оценён в 9.70, а тот же счёт в пользу «Ростова» доступен за 9.80.

Заключить пари на нулевую ничью можно за 12.0.