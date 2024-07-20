«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Акрон» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» по угловым с форой (-2.5) за 2.10.

«Новый сезон РПЛ открывается в эту субботу матчем в Черкизове. На «РЖД-Арене» «Локомотив» сыграет с дебютантом российского чемпионата «Акроном». Сумасшедшая история «Акрона»: за шесть лет команда от коллектива КФК добралась до Премьер-Лиги. И вот дебют в Москве против «Локомотива».

Мы помним, как два года назад «Акрон» успешно играл с московскими клубами в Кубке. Мы помним, как в прошлом сезоне «Акрон» начинал с Калешиным, а заканчивал с Тедеевым, но через сито стыковых матчей пробрался в Премьер-Лигу. И, разумеется, очень много изменений в «Акроне» произошло по сравнению с предыдущим сезоном. Тренер тот же, но состав прилично изменился. Поэтому с «Акроном» мы будем только знакомиться.

Состав прилично изменился и у «Локомотива». Тренер не поменялся, но ведущие игроки ушли — и Глушенков, и Дзюба, и Жемалетдинов, и Миранчук. Теперь «Локомотив» будет играть несколько иначе. Остаются очень хорошие фланги. Да, приобрели Воробьёва, приобрели Тимофеева, есть новый вратарь Митрюшкин — на подмену Лантратову, если что. Но фланги остались хорошие – Тикнизян, Пиняев, и Салтыков добавился. И крайние защитники хорошие — Самошников с Ненаховым. Я думаю, что «Локомотив» как раз многое будет строить через фланговую игру. А следовательно, против «Акрона» будет много угловых.

Мне кажется, здесь надо заиграть угловые «Локомотива». Не уверен, что обязательно там «Локо» должен выигрывать у «Акрона», но по угловым преимущество у него должно быть основательное.

Мой прогноз на матч — победа «Локомотива» по угловым с форой (-2.5) за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».