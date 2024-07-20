«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Алексея Гасилина на матч 1-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«В гости к «Локо» приезжает дебютант, всё ли так очевидно? «Локомотив» выглядит фаворитом, но только на бумаге. Отпустили ряд футболистов — Миранчука, Рифата, Магкеева, Худякова, и это всё, кстати, свои воспитанники. Внутри команды не всё гладко, плюс добавьте туда не очень красивый уход легенды клуба Гильерме. По товарищеским играм: сыграли с «Партизаном» (1:1), которого легко прошёл ЦСКА, например, проиграли «Рубину» (3:4). Так, что у «Локо» всё непросто. Добавьте туда, что в первых турах команда играет очень результативные игры, как в прошлом году с казанцами.

«Акрон» не такой простой. Из команды, которая выходила из ФНЛ, осталось человек шесть-семь, пришёл целый ряд исполнителей. Да и товарищеские матчи все выиграли, забивая не меньше трёх голов за игру! Я уверен, что нас ждёт интересная, открытая игра. Хозяева – фавориты, ситуация обязывает играть на победу, а «Акрону» нечего бояться. Моя ставка — «обе забьют», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».