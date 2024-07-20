«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.68.

«Российский новый сезон «Локомотив» начинает домашним матчем против новичка Премьер-Лиги — команды «Акрон», которая героически выбила многолетнего участника РПЛ — «Урал» — в стыковых матчах. «Акрон» показался очень организованной и интересной командой. Другое дело, что теперь проявлять себя нужно будет на фоне намного более качественно укомплектованных команд, в сравнении с теми, что были в прошлом сезоне в ФНЛ.

«Локомотив» покинула большая группа футболистов. Команда сумела существенно разгрузить зарплатную ведомость, и кажется, что сейчас «Локомотив» едва ли может думать о том, чтобы финишировать на первой или второй строчке нашего чемпионата, то есть думать о том, чтобы навязать конкурентную борьбу «Зениту» в борьбе за чемпионство. Но всё-таки мне кажется, что «Локомотив» даже при всех тех потерях, которые команда понесла, имея определённых новичков: пришёл Салтыков из «Крыльев Советов», пришёл Воробьёв, прекрасно проявивший себя в Оренбурге.

Мне кажется, что в домашнем матче против «Акрона» «Локомотив» всё-таки должен быть фаворитом и настраиваться на то, чтобы добиться победы. Михаил Галактионов в концовке прошлого сезона показал, что его команда может не только добиваться результата, но и показывать очень симпатичный футбол. Поэтому думаю, что в первом матче «Локомотив» всё-таки логично посчитать фаворитом, и мой прогноза на эту встречу — победа «Локомотива», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».