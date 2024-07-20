«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 20 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял четвёртую позицию в РПЛ, не самый плохой результат, но до призовых мест добраться так и не получилось. Итоговое отставание получилось совсем небольшое, три очка от третьего и второго места и четыре от первого. В межсезонье железнодорожники организовали серьёзную перестройку, ушли Маринато Гильерме, Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, все они покинули клуб в качестве свободных агентов. В «Зенит» был продан лучший игрок прошлого года — Максим Глушенков.

На замену им пришло не так много игроков, можно выделить трансферы Дмитрия Воробьёва, пришедшего из «Оренбурга», Антона Митрюшкина из «Химок». Окончательно выкупили Тимура Сулейманова из «Пари НН».

«Акрон» пока остаётся загадкой для широкого круга болельщиков. Команда, возглавляемая Зауром Тедеевым, в прошлом сезоне заняла в Первой лиге третью строчку и добилась права выступления в Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах «Урал». Самым серьёзным усилением в межсезонье стал приход 21-летнего полузащитника Алексы Джурасовича из сербского «Спартака».

«Локомотив» серьёзно изменил состав, но сыгранности наверняка ещё нет, «Акрон» показывал приличный футбол в прошлом сезоне и может удивить в этом. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».