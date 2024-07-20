БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на игру 1-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на игру 1-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«Крылья Советов» в прошлом году заняли девятое место и смотрелись неплохо. За последний месяц команда успела сыграть четыре товарищеских матча, из которых выиграла только один. В контрольных играх выглядела не очень результативно, а на трансферном рынке без сюрпризов.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1    

Чемпион России «Зенит» недавно обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 в матче за Суперкубок и забрал очередной трофей. В этом году «Зениту» 100 лет, и сделать внутренний требл – это основная цель для петербуржцев. Подъехало усиление в лице Глушенкова, который сразу начал штамповать голы.

В общем, этот матч – украшение тура, встречаются две играющие команды с бешеной мотивацией начать сезон с победы. Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.90», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Зенит». Осинькин испортит Семаку старт
«Крылья Советов» — «Зенит». Осинькин испортит Семаку старт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android