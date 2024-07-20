«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«В Самаре свой очередной путь к чемпионству начнёт «Зенит». «Зенит» прилично обновился, много новичков, и они уже приносят результаты. Уже была победа в Суперкубке над «Краснодаром», красивая, лихая, с дублем Максима Глушенкова. Но где приобретения — там, разумеется, будут и потери. Поговаривают, что Клаудиньо команду покинет, что Вендел договорился с «Галатасараем». В общем, «Зенит» прилично обновится перед этим сезоном, но вряд ли обновятся его претензии и амбиции на новый сезон, тем более в год столетия. Конечно, «Зенит» собирается выиграть абсолютно всё в российских соревнованиях.

Самара осталась практически с тем же составом. Там плюс-минус минимальные изменения, добавился голкипер Песьяков, который хорошо знаком петербургским болельщикам по последнему туру и голу Артура в самой концовке, когда он ещё выступал за «Ростов». «Крылья» озабочены, и об этом Игорь Витальевич Осинькин говорит перед матчем, активной и сверхдинамичной игрой «Зенита» в Суперкубке. От этого, наверное, будет строиться план.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Да, «Крылья» играют дома, болельщики соскучились, наверняка придёт достаточное их число. Но «Крылья» вряд ли должны раскрываться с «Зенитом», понимая всю его мощь и скорость в атаке. Думаю, что выжидательная будет тактика у «Крыльев», попробуют соперника подловить на контратаках.

И, исходя из этого, я думаю, что первый тайм должен получиться с разведкой, не очень насыщенным, а во втором, когда команды подустанут, особенно «Крылья», могут быть ошибки, могут быть голы.

Мой прогноз – «второй тайм результативнее первого» за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»