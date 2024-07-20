«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: сухая победа «Зенита» за 2.23.

«Крылья Советов» и «Зенит» столкнутся в 1-м туре российского чемпионата. Питерцы неделю назад в ярком матче выиграли Суперкубок. Думаю, сейчас тоже велики шансы на успех команды Семака.

Немногие ожидали результативного матча неделю назад, когда за Суперкубок играли «Зенит» и «Краснодар». Однако раздражение питерцев нервной концовкой прошлого сезона было велико — они выплеснули эмоции на «быков». Итог — 3:0 уже после первого тайма. «Краснодар» успел отыграть только два мяча, но Глушенков забил ещё один, в итоге сделав дубль, принеся победу своей команде со счётом 4:2.

Да, команда Семака выиграла главные трофеи в прошлом сезоне. В том числе и прошлым летом она также стала обладателем Суперкубка. Но особенно в РПЛ очень нервная ситуация была, всё решалось в последнем туре. Сине-бело-голубые явно не собираются давать шансов соперникам в этом розыгрыше. Так что на трансферном рынке клуб очень активен, покупает игроков во все линии. Правда, покидают коллектив легионеры. Вот уже и Клаудиньо почти уехал обратно в Бразилию, есть вопросы по Венделу.

«Крылья» на трансферном рынке пока были не столь активны. Свободным агентом к ним пришёл вратарь Песьяков. А вот ушёл как раз в «Зенит» защитник Горшков. Впрочем, сильно менять состав самарцам и не столь необходимо. Они провели сильный прошлый сезон, даже боролись за топ-6. Итог для команды — финиш в середине таблицы из-за небольшой череды неудач. Мог коллектив и намного выше завершать чемпионат.

Думаю, сейчас «Зенит» настроен очень серьёзно. Он явный фаворит матча с «Крыльями Советов». В Суперкубке мы увидели, как готов играть коллектив Семака. Не думаю, что равный отпор подопечные Осинькина будут готовы дать действующему и многократному чемпиону. Думаю, питерцы добудут тут победу и не пропустят», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».