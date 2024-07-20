«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на матч 1-го тура РПЛ в Самаре

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.00.

«Крылья Советов» и «Зенит» проведут матч в 1-м туре РПЛ. Самарцы — крепкий середняк нашего чемпионата, команда, которая хорошо адаптируется под соперников, может убегать в контратаки, очень опасная команда на свободном пространстве. «Крылья Советов» при этом в состоянии и сами комбинировать, игру вести.

Но с «Зенитом», скорее всего, такой сценарий будет не очень актуален. Питерцы, я думаю, будут играть первым номером. Для них это уже второй официальный матч после Суперкубка, в котором «Зенит» эффектно обыграл «Краснодар».

Я думаю, что, конечно, сложно будет «Крыльям Советов». «Зенит» усиливается, в прошлом сезоне он впервые за несколько лет чуть-было не потерял чемпионство, но всё-таки вырвал победу в последнем туре, в конце, на последних минутах.

«Зенит» сделал выводы. Для него это сезон столетия. Клуб, естественно, ставит перед собой только одну цель — выигрывать все трофеи. И настрой с 1-го тура, я думаю, максимально серьёзный у команды.

Но в этом матче я в исход всё-таки, наверное, лезть не буду. Я бы предложил вам такой вариант: количество голов в матче два или три с коэффициентом 2.00. Я думаю, что это вполне реальный сценарий. Обе команды могут забить. Может, Зенит 2:0 выиграть, может быть, даже ничья. Почему нет?

«Крылья» дома играют, это сильный соперник. Ничья 1:1 может случиться, например. Мне кажется, огромного количества голов в этом матче не будет. А вот совсем без голов я эту игру представить себе не могу, ну или совсем с минимумом голов тоже не могу представить. Так что выбираю такую ставку», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».