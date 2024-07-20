«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.99.

В Самаре сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Это первый тур чемпионата России. Самарцы в прошлом сезона РПЛ заняли девятое место, а питерцы стали чемпионами. В прошлом сезоне соперники провели четыре очных матча. Дважды «Зенит» победил в кубковых встречах. В чемпионате питерцы победили (3:1) дома, а на выезде увезли только ничью.

«Крылья Советов» хорошо играют на своем поле: семь побед, шесть ничьих и всего два поражения. Интересно проанализировать матчи питерцев в межсезонье с точки зрения пропущенных мячей. Пропустили два гола от «Сочи», пропустили один гол от лидера чемпионата Аргентины, пропустили от «Црвены Звезды». В Суперкубке «Краснодар» проиграл, но забил дважды. В последних девяти матчах прошлого сезона только в одном «Зенит» сохранил ворота сухими. Это явная проблема. У команды новый вратарь, но успел ли Латышонок наладить взаимодействия с партнёрами?

«Крылья Советов» в межсезонье проиграли «КАМАЗу» (1:2), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), обыграли (6:0) «Сокол». В последнем матче разошлись миром с «Химками» (2:2). «Крылья Советов» и забивают, но и пропускают. У самарцев травмы у Бейла, Хубулова и Ежова. В этом смысле у «Зенита» полный порядок. «Крылья Советов» взяли нового голкипера.

Думаю, что хозяева сыграют от обороны, хотя, как мы видим, «Зениту» можно забивать. Самарцы сохранили лидера, ведь Гарре остался в команде. Горшков перешёл в «Зенит», а это потеря. Не будем говорить о равенстве сил, но свои моменты хозяева могут получить. В этом я практически уверен. Поэтому ожидаю в данном противостоянии обмен голами. «Крылья Советов» способны использовать свой момент у ворот соперника», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».