«Динамо» — «Факел»: прогноз Константина Генича на встречу 1-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Факел» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Динамо» забьёт в первом тайме за 1.75.

«Московское «Динамо» у себя на «ВТБ Арене» будет принимать «Факел». Пока за историю противостояний этих команд в Премьер-Лиге динамовцы «Факел» не обыгрывали. Тяжёлый, упёртый соперник, который может повязать по рукам и ногам динамовцев, даже несмотря на то что «Динамо» — явный фаворит в этом матче. Тем не менее динамовцам точно будет непросто.

«Факел» кого-то переподписал, каких-то футболистов дополнительно приобрёл. Черевченко тренирует эту команду, и вряд ли стоит ждать от «Факела» каких-то новых изысков, какой-то новой тактики и новых сюрпризов. С «Факелом» всё понятно. Команда будет играть строго от обороны, ловить свой шанс на контратаках и на стандартах. Вопрос — как и когда забьют динамовцы, чтобы заставить «Факел» раскрыться.

«Динамо» очень понравилось в первом тайме матчей с «Партизаном» и со «Спартаком». Смотрел игру. Очень хорошее движение было в первом тайме, во втором немножечко команда подсаживается. Поэтому, на мой взгляд, Личка, прекрасно понимая, что сейчас у него отсутствуют некоторые игроки, которые выступали на Кубке Америки, будет делать ставку на агрессивное начало, на очень хороший, динамичный дебют, чтобы заставить «Факел» ошибиться в самом начале. Ну и потом, соответственно, уже по счёту играть против воронежцев, которые вынуждены будут раскрываться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».