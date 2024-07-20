«Динамо» — «Факел»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Факел».

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Динамо» и «Факел» встретятся в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Москвичи не могут обыграть соперника уже два сезона подряд. Удастся ли им сейчас стартовать с победы? Уверен, что команду Лички ждёт тяжёлая встреча.

«Динамо» довольно неплохо провело прошлый сезон. Это подтверждает его борьба за лидерство в последних турах. Конечно, там и сами «Краснодар» с «Зенитом» теряли много очков, из-за чего и позволили динамовцам себя догнать и на короткое время даже опередить. Но в любом случае бело-голубые хорошо выступили и много побеждали.

Да, итог для команды — третье место. Всё из-за поражения «Краснодару» в последнем туре. Летом в товарищеских встречах подопечные Лички тоже выступали не лучшим образом — три поражения в четырёх играх, в том числе от «Спартака» (1:2) и «Ахмата» (0:3). А победа у команды была только одна летом — 2:0 с ОФК.

«Факел» же провёл не лучший финальный отрезок в прошлом розыгрыше РПЛ — шёл на серии без побед, которую сумел прервать только в последнем туре — 2:0 с «Ахматом». Но вот в целом в сезоне воронежцы выступали неплохо и часто набирали очки, особенно дома. Так что серия неудач в конце не помешала им финишировать за пределами зоны вылета. Хотя, если бы они уступили грозненцам, ситуация могла бы быть хуже.

Летом подопечные Черевченко провели три товарищеских матча, в которых по разу победили, проиграли и сыграли вничью. Причём дважды за этот период команда играла с «Ростовом» — 0:1 и 2:2. Но я бы не стал делать особый акцент на товарищеских матчах — это не РПЛ, там разные схемы пробуют тренеры, игроки приходят в форму.

Наверное, основные трансферы «Динамо» пока были связаны только с вратарской позицией — её покинул ветеран Шунин, а на его место пришёл Лунёв. Ещё один почти «ветеран» тоже покинул коллектив — Смолов вернулся в «Краснодар». Особых приобретений пока команда не совершала — Тюкавин всё ещё в строю.

«Факел» тоже особо больших трансферов пока не совершал — основной костяк команды остался. И можно бы было сказать, вспоминая итоговые позиции соперников в прошлом розыгрыше РПЛ, что у «огнеопасных» особых шансов тут нет. Но вот один факт — «Динамо» за два сезона ни разу не обыгрывало соперника из Воронежа. Трижды они играли вничью и ещё один раз выиграл «Факел». Так что я тут жду борьбы и голов с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».