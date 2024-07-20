«Динамо» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Факел».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.95.

«Москвичи вступают в сезон после неоднозначной концовки предыдущего. С одной стороны, удалось попасть в тройку, чего не случалось долгое время, с другой — чемпионство было проиграно в последнем туре. Для него не хватило одного забитого мяча.

В межсезонье «Динамо» не стало сильно менять состав. Расстаться было решено с Антоном Шуниным, Фёдор Смолов перешёл в «Краснодар», а Сергей Паршивлюк закончил карьеру. В трансферах на вход лишь одна фамилия. По истечении контракта с «Карабахом» к москвичам присоединился вратарь Андрей Лунёв.

«Факел» в прошлом сезоне занял 11-ю позицию, и это место можно рассматривать как успех. Тем не менее перед новым сезоном в клубе решили значительно обновить состав. Свободными агентами ушли Магаль, Суслов, Мендель, Максимов и Акбашев. На вход случились переходы Ильина, Гиоргобиани, Брахими, Михаила Щетинина, Дилана Мертенса и Игоря Калинина. На этот сезон от команды ждут лучших результатов, чем случились в прошлом, но соперник в 1-м туре крайне серьёзный, к тому же встреча пройдёт в Москве.

Даже несмотря на небольшое количество приобретений, состав динамовцев выглядит солидно, команда и в этом сезоне способна претендовать на высокие места. Для того чтобы подтвердить серьёзность намерений, нужно побеждать в первой встрече. Победа «Динамо» + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».