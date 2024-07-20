«Динамо» — «Факел»: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Факел».

Ставка: гол Тюкавина за 2.10.

«Московское «Динамо» на своём поле в 1-м туре сыграет против «Факела». Давайте вспомним, что «Динамо» финишировало в прошлом сезоне РПЛ на третьем месте, а «Факел» занял только 11-ю строчку. Несмотря на разницу в позициях и набранных очках, команды дважды сыграли вничью.

Сначала о проблемах «Динамо» в обороне. Они объективные. Много игроков из Южной Америки. У Фернандеса травма, Бальбуэна отправляется на Олимпийские игры, не будет взявшего бронзу Кубка Америки Маричала. Не увидим мы и Карраскаля, взявшего серебро со своей сборной на Кубке Америки. Тылы обороны оголены. Конечно, есть надежда на Лунёва. С другой стороны, ему ещё предстоит наладить взаимодействия с защитой. Здесь я вижу довольно большую проблему.

В межсезонье «Динамо» проиграло «Ахмату» (0:3), затем сыграло вничью с «Партизаном» (2:2), но уступило по пенальти. Затем обыграли белградский ОФК (2:2). Потом была ничья со «Спартаком» (1:1), где в итоге «Динамо» победило по пенальти. Такая вот картина межсезонья. «Факел» дважды играл с «Ростовом» — поражение (0:1) и ничья (1:1). Между этим была победа над тульским «Арсеналом» (2:1).

«Динамо» играет с «Факелом» сложно. Общая статистика: восемь побед «Динамо», шесть ничейных исходов, шесть побед «Факела». В последнее время: поражение москвичей и три ничьих. В шести последних встречах воронежцы «Динамо» не проигрывали.

В прошлом сезоне РПЛ на своём поле у «Динамо» 10 побед, две ничьих и всего три поражения. У «Факела» на выезде три победы, четыре ничьих и восемь поражений. Однако в таком противостоянии для хозяев много проблем. Думаю, что воронежцы будут бороться до последнего.

Однако есть надежда на Тюкавина. Он переподписал контракт с «Динамо» и будет играть при своих зрителях в первом матче чемпионата. В прошлом сезоне у него 38 игр, 17 голов и 10 результативных передач. Очень важно, что Смолов ушёл в «Краснодар». Теперь Тюкавин должен чувствовать ответственность за всю атаку. Думаю, что именно он проявит себя в этой встрече», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».