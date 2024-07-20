«Ростов» — ЦСКА: прогноз Сергея Дурасова на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.02.

«ЦСКА за последние 15 лет в Ростове побеждал всего трижды. Это всегда непростой выезд для армейцев, но в 1-м туре опираться на какую бы то ни было статистику смысла не имеет.

Отталкиваемся от предсезонных матчей, там, кстати, нет поражений у ЦСКА и результативные матчи у «Ростова». Отсюда вывод, основанный в том числе на личных пожеланиях. Пусть сезон стартует фестивально. Предлагаю общий тотал больше 3.5 гола за коэффициент выше тройки!» — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».