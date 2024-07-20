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«Ростов» — ЦСКА: прогноз Сергея Дурасова на матч 1-го тура РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Сергея Дурасова на матч 1-го тура РПЛ
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.02.

«ЦСКА за последние 15 лет в Ростове побеждал всего трижды. Это всегда непростой выезд для армейцев, но в 1-м туре опираться на какую бы то ни было статистику смысла не имеет.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отталкиваемся от предсезонных матчей, там, кстати, нет поражений у ЦСКА и результативные матчи у «Ростова». Отсюда вывод, основанный в том числе на личных пожеланиях. Пусть сезон стартует фестивально. Предлагаю общий тотал больше 3.5 гола за коэффициент выше тройки!» — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».

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